Молитвы за Палестину, плов и 12 тыс. гостей: как пройдет Республиканский ифтар в Казани

«В этом году программа составлена в рамках объявленного в России Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. На площадках прозвучат проповеди на тему семейных ценностей, в фойе “Казань Экспо” будет работать халяль маркет с колоритной продукцией. Мы поговорим о патриотизме, затронем тему палестины. Очень много желающих к нам приходят и просят у нас выступить на тему Палестины», — сказал Арсланов.