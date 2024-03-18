Молитвы за Палестину, плов и 12 тыс. гостей: как пройдет Республиканский ифтар в Казани

Гостями Республиканского ифтара станут делегации из ОАЭ, Палестины, Саудовской Аравии и Турции.
Ифтар в этом году пройдет в 19 день месяца Рамадан (29 марта), коллективное разговение завершит вторую декаду священного месяца в Татарстане. Среди гостей ожидается 6,5 тысячи женщин и 5,5 тысячи мужчин.
На мероприятие приглашены послы многих арабских и исламских государств. Ожидается приезд делегаций из ОАЭ и Саудовской Аравии, Турции, Катара, Палестины, Кувейта и Бахрейна. Традиционно участие примет Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«В этом году республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения “Россия — Исламский мир” и получит федеральный статус. Ожидается также приезд муфтиев из регионов России, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Приглашаем участников СВО и их семьи, а также нуждающихся людей и с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов.
С началом времени ахшам-намаза в 18:17 частники совершат коллективную молитву вслед за муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, а затем последуют в зал для разговения.
Арсланов отметил, что билеты в этом году будут электронными. Они распространяются через мечети. Пригласительные можно будет получить в 48 мухтасибатах.
«Желающие могут их получить в мечетях и мухтасибатах, в благотворительных фондах “Закят” и “Ярдам” и непосредственно в Духовном управлении мусульман РТ. На входе их можно предъявлять с мобильного телефона или заранее распечатав», — добавил он.
Главными темами ифтара станут Год семьи, патриотизм и Палестина
До наступления времени разговения с 15:00 до 17:00 участников ждет культурная программа. Она посвящена тематике семейных ценностей, халяльного образа жизни и патриотизма. Кроме того, в ходе ифтара затронут палестинский вопрос, и будет организовано совершение коллективного дуа за народ Палестины.
«В этом году программа составлена в рамках объявленного в России Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. На площадках прозвучат проповеди на тему семейных ценностей, в фойе “Казань Экспо” будет работать халяль маркет с колоритной продукцией. Мы поговорим о патриотизме, затронем тему палестины. Очень много желающих к нам приходят и просят у нас выступить на тему Палестины», — сказал Арсланов.
По его словам, памятным подарком для всех участников ифтара станет мусхаф — обновленное издание Корана «Казан басмасы».
Для встречи большого количества гостей привлекут 700 волонтернов. Им предстоит встречать гостей, организовать чтение коллективного намаза, подавать блюда и убраться после разговения.
Чем будут угощать
Основным блюдом для постящихся традиционно станет плов. На столах также разложат фрукты, овощи, сладости и выпечку: эчпочмаки, беккены, чак-чак, конфеты, печенье. Обязательным кушаньем станут финики и курага. Из напитков будут представлены соки, вода и лимонады. Для мероприятия также закупили эко-посуду.
«В этом году кормим 12 тысяч человек. Ориентировочно будет три тонны мяса, тонна риса, больше тонны сухофруктов, 2 тонны овощей, около 2 тыс. литров сока. Вода и лимонад раздаем всем — это 12 тысяч бутылок. В фойе развернется ярмарка мастеров изделий и сувенирные лавки», — сказал совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым» в Казани Радик Абдрахманов.
По его словам, порции будут разложены в удобные контейнеры, которые при желании после завершения трапезы можно унести домой.
Для гостей запустят бесплатные поезда до «Казань Экспо»
Для казанцев будут курсировать бесплатные спецрейсы — от казанского железнодорожного вокзала до «Казань Экспо» и обратно будут ходить электрички. Один из организаторов ифтара — генеральный директор стадиона «Ак барс арена» Радик Миннахметов отметил, что при предъявлении пригласительного билета поездка будет бесплатной.
Согласно расписанию первый пригородный поезд со станции «Казань-Пасс» стартует в 14:40, второй — в 16:00. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» отправится в 19:45.
Первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев отметил, что площадка идеально подходит под масштаб маджлиса. На территории расположена большая парковка на 3 тыс. мест, внутри много свободного пространства, что позволяет вместить большое количество верующих.
«Посетители ифтара останутся довольными. Все необходимые условия на площадке созданы. Мероприятие традиционно пройдет на самом высоком уровне и достойно. Будет распределение на мужской вход и женский вход, дополнительно созданы коридоры между павильонами. Для женщин проход в этом году увеличен и пропускная способность будет комфортней. Решены вопросы гардеробов, досмотра, безопасности и покрытия ковралинов», — добавил он.