В Ленобласти запасливые бобры уронили деревья, а лоси оставили на них узоры

«При детальном рассмотрении стало ясно — это то, что осталось от деятельности бобров», — рассказали сотрудники заповедника в понедельник, 18 марта. Прошлой осенью грызуны запасались веточным кормом на зиму, истончив стволы у основания.
По словам специалистов, упавшие деревья не пропали зря — их кора послужила кормом для лосей, которые поздней осенью нашли поваленные стволы. «Судя по следам, лесные великаны были очень довольны такой вкусной находке. Вот так выглядит совместная работа бобров и лосей», — добавили в заповеднике.
Еще один результат работы бобров запечатлели в Гатчинском парке. Бобры — вегетарианцы (как и зайцы), и сейчас их основной корм — это кора деревьев и кустарников. Они валят крупные деревья, чтобы добраться до веток и коры высоко на стволе.