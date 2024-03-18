В Ленобласти запасливые бобры уронили деревья, а лоси оставили на них узоры

Еще один результат работы бобров запечатлели в Гатчинском парке. Бобры — вегетарианцы (как и зайцы), и сейчас их основной корм — это кора деревьев и кустарников. Они валят крупные деревья, чтобы добраться до веток и коры высоко на стволе.