Квартиры в российском поселке заросли плесенью

Известно, что в проблемном доме ни разу не проводили капитальный ремонт. Жильцы утверждают, что обращения в различные инстанции не принесли результата. В управляющей компании «Стройком» журналисту издания рассказали, что обслуживанием канализационных сетей занимается компания «Тепловодоснабжение КГО». «По канализации жители правы: пропал канализационный ввод в дом, там труба на изломе. В четырех метрах от дома канализационный колодец, но вода до него не доходит, а протекает сквозь стены и поступает в подвал. Наша зона ответственности заканчивается наружной стеной дома, а канализационные сети находятся на обслуживании управления МУП “Тепловодоснабжение КГО”. Мы их неоднократно просили поменять трубу, но труба и ныне там», — пояснили представители организации.