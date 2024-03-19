Власти связали высокие цены на рыбу в регионе с сезонностью

В ведомстве отреагировали на замечания жителей о высоких ценах на рыбу. «Цены на местную рыбу и рыбную продукцию зависят от нескольких факторов: сезонность и торговая наценка. Зимой и летом, когда активный промысел на водоемах региона прекращается, местная рыба стоит дороже, чем рыба, добытая весной и осенью. Также в условиях рыночной экономики законодательство предусматривает свободное ценообразование путем установления розничных цен на рыбную продукцию торговыми сетями», — пояснили в агентстве.