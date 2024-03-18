Новая платная услуга появилась у минской милиции

Минская милиция внедрила новую платная услугу, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Речь идет о выписке о правонарушениях, которую теперь в Минске можно будет заказать с доставкой на дом, оформив заявку на портале электронных услуг общегосударственной автоматизированной информсистемы (platform.gov.by).
Стоимость услуги — 74 белорусских рубля, а доставка одновременно на тот же адрес еще одной выписки — 18,5 белрубля. Доставку выписки необходимо будет согласовать по телефону, документ доставят в рабочее время с 09.00 до 17.00 часов.
Кроме того, возможно заказать и получить выписку о правонарушениях, если она нужна не срочно, через службу «Одно окно» в торговом центре «Першы нацыянальны гандлёвы дом» (проспект Независимости, 134). Служба работает ежедневно с 08.00 до 20.00 часов.
И по-прежнему выписку можно заказать и получить в ГУВД Мингорисполкома и онлайн на едином портале электронных услуг общегосударственной системы (platform.gov.by).