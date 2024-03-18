Новая платная услуга появилась у минской милиции

Стоимость услуги — 74 белорусских рубля, а доставка одновременно на тот же адрес еще одной выписки — 18,5 белрубля. Доставку выписки необходимо будет согласовать по телефону, документ доставят в рабочее время с 09.00 до 17.00 часов.