Непостоянная весна: какой будет погода в Казахстане 19 марта

АЛМАТЫ, 18 марта — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, дождь, прогнозируют синоптики. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По стране ожидается туман, усиление ветра, на севере, северо-западе — гололед.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, утром и днем осадки (снег, дождь). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, днем порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 1−3 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 15−17 тепла.
Шымкент: переменная облачность, ночью дождь. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.