Непостоянная весна: какой будет погода в Казахстане 19 марта

АЛМАТЫ, 18 марта — Sputnik. На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, дождь, прогнозируют синоптики. Лишь на юге, юго-востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохраняется погода без осадков. По стране ожидается туман, усиление ветра, на севере, северо-западе — гололед.