В Воронеже два светофора не будут работать 19 марта

В Воронеже на время отключат два светофора завтра, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства городской администрации. Из-за внедрения интеллектуальной транспортной системы в городе с 10:00 до 15:00 не будут работать светофоры на пересечении улицы Плехановской с улицами Донбасской и Средне-Московской.