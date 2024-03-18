В Беларуси таксистам запретили использовать свои машины-такси для личных нужд

Так, во время обсуждения обратили внимания на тот факт, что владелец такси не имеет права использовать автомобиль для личных нужд. В указе содержится норма о том, что автомобиль, использующийся в такси, должен быть окрашен или оклеен в соответствии с регламентом, и внесен в реестр. В итоге такси перестает быть личным транспортом и может передвигаться только по нуждам перевозчика и только в рабочее время.