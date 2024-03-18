В Беларуси таксистам запретили использовать свои машины-такси для личных нужд

Белорусские таксисты по новому указу об автомобильных перевозках пассажиров не могут использовать собственные машины-такси для личных нужд. Об этом говорили во время очередного обсуждения изменившегося законодательства, на котором присутствовали власти и представители отрасли пассажирских перевозок, организованном учебным центром «Академтранс», сообщает officelife.media.
Так, во время обсуждения обратили внимания на тот факт, что владелец такси не имеет права использовать автомобиль для личных нужд. В указе содержится норма о том, что автомобиль, использующийся в такси, должен быть окрашен или оклеен в соответствии с регламентом, и внесен в реестр. В итоге такси перестает быть личным транспортом и может передвигаться только по нуждам перевозчика и только в рабочее время.
Получается, что после рабочей смены машину такси, даже если она в личной собственности, для своих нужд использовать нельзя. После смены машина такси должна быть поставлена на стоянку. Смена заканчивается спустя 20 минут после того, как машина приехала на стоянку.
Ранее мы сообщали о том, что в Беларуси меняются условия автоперевозок, в том числе для маршруток, такси и автобусов.