Стали известны места в Ленобласти, где можно встретить попавших в беду нерп

«Из-за сильных ветров и потепления, большая часть льда, на котором могли находиться самки с детенышами, разрушена. К этому времени еще не все потомство окрепло и готово к самостоятельной жизни. Малыши, преждевременно оторвавшиеся от своих матерей, зачастую не могут начать самостоятельную жизнь без помощи специалистов», — сообщили в пресс-службе ведомства.