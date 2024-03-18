Стали известны места в Ленобласти, где можно встретить попавших в беду нерп

Специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» сообщили в официальной группе в соцсети Вконтакте, что с приходом весны увеличилась вероятность повстречать нерп в некоторых районах Ленобласти.
«Из-за сильных ветров и потепления, большая часть льда, на котором могли находиться самки с детенышами, разрушена. К этому времени еще не все потомство окрепло и готово к самостоятельной жизни. Малыши, преждевременно оторвавшиеся от своих матерей, зачастую не могут начать самостоятельную жизнь без помощи специалистов», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Очевидцам рекомендуют не подходить к животному, избегать прямого контакта с ним. При этом специалисты просят сразу же связаться с Горячей линией Фонда друзей балтийской нерпы, чтобы сообщить о животном, которому нужна помощь.