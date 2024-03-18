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В Симферополе зацвела первая магнолия

В центре Симферополя зацвела первая магнолия.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Цветение магнолии началось на пересечении улиц Пушкина и Екатерининской (Карла Маркса), добавили в ведомстве.

Также цветением магнолии можно полюбоваться в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова.

флора и фауна