В Симферополе зацвела первая магнолия

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Цветение магнолии началось на пересечении улиц Пушкина и Екатерининской (Карла Маркса), добавили в ведомстве.
Также цветением магнолии можно полюбоваться в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова.
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Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Цветение магнолии началось на пересечении улиц Пушкина и Екатерининской (Карла Маркса), добавили в ведомстве.
Также цветением магнолии можно полюбоваться в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова.