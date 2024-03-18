В Москве усилили мониторинг за эпидобстановкой

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. На одиннадцатой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остается стабильной. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин, как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп населения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовали проводить профилактику гриппа и ОРВИ. Рекомендуется чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.
Необходимо вести здоровый образ жизни, высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.
«Забота о своем здоровье и здоровье своих близких, выполнение элементарных мер профилактики, позволят вам избежать заболеваний гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Москве», — отмечается в материале.