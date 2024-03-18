В Москве усилили мониторинг за эпидобстановкой

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. На одиннадцатой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остается стабильной. Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышали эпидемических пороговых величин, как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп населения», — говорится в сообщении.