Казахстанцев, едущих в Таиланд, предупреждают об угрозе вспышки там сибирской язвы

АЛМАТЫ, 18 марта — Sputnik. Минтуризма Казахстана предупредило сограждан, планирующих турпоездки в Таиланд, об угрозе вспышки сибирской язвы.
«Согласно сведениям из открытых источников, провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы, тяжелового бактериального заболевания, после выявления трех случаев в соседнем Лаосе», — говорится в распространенном пресс-службой сообщении.
Сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов.
Также были описаны признаки инфекции, которые могут проявиться в течение двух месяцев: затруднение дыхания и боль в груди, от небольших волдырей на коже до тяжелых симптомов, включая головную боль и диарею. Несвоевременная диагностика сибирской язвы может привести к летальному исходу.
Казахстанцам, собирающимся на отдых в Таиланд, порекомендовали соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. А также попросили воздержаться от посещения мест, где были зафиксированы факты заражения.