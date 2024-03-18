Казахстанцев, едущих в Таиланд, предупреждают об угрозе вспышки там сибирской язвы

Также были описаны признаки инфекции, которые могут проявиться в течение двух месяцев: затруднение дыхания и боль в груди, от небольших волдырей на коже до тяжелых симптомов, включая головную боль и диарею. Несвоевременная диагностика сибирской язвы может привести к летальному исходу.