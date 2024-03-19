Делу венец. Эксперт объяснил, как выгодно купить покрытие кровли

Долговечность частного дома во многом зависит от правильно выбранной кровли. По мнению опрошенных aif.ru экспертов, одним из лучших материалов для крыши дома, предназначенного для постоянного проживания, является мягкая черепица.
Строя собственный дом, мы всегда хотим, чтобы он простоял долго, а жить в нем было комфортно и уютно. Достижение этих целей зависит от двух ключевых конструкций — фундамента и крыши. При этом именно «кровля является одним из самых важных элементов любого здания, — указывает вице-президент общественной организации “Опора России”, руководитель направления “Строительство и ЖКХ” Евгений Шлеменков. — От нее во многом зависит срок службы сооружения. При любых материалах вся чердачная конструкция должна быть прочной и проветриваемой. Кроме того, важно правильно выбрать угол уклона кровли, зимой снег с нее должен сходить, не накапливаясь».
В качестве кровельного покрытия все большую популярность приобретает мягкая черепица. Она привлекает внешним видом и высокой надежностью, ею можно покрыть крыши с геометрией любой сложности. Кроме того, мягкая кровля, в отличие от металлочерепицы, шумопоглощающая. То есть шум дождя или града не будет мешать жильцам, для комфортного проживания больше подходит именно такой вариант, считает Евгений Шлеменков.
Оптимальные в эксплуатации свойства делают мягкую черепицу все популярнее. «Я выбирал кровельный материал очень просто, — вспоминает завершивший строительство собственного дома в Подмосковье Кирилл Пономаренко. — Увидел, что крыши подавляющего большинства домов в моем коттеджном поселке покрыты мягкой черепицей, и для себя решил поступить так же».
Немаловажно, что мягкую кровлю можно использовать для частных домов практически в любых регионах России, производители предлагают модификации и для жарких, южных регионов (основанную на окисленных битумах), и для северных и морозных (с использованием СБС-битумов).
К недостаткам мягкой черепицы можно отнести сравнительно высокую трудоемкость и необходимость соблюдения температурного режима при монтаже. Ее нельзя укладывать в дождь, а температура воздуха должна находиться в диапазоне от +5 до +20 градусов. «Мы покрывали крышу летом, поэтому работали только до 11 часов, — вспоминает Пономаренко, — позже прямые солнечные лучи разогревали гонты, они становились чрезвычайно мягкими, почти таяли».
Кроме того, наносить мягкую черепицу нужно, как правило, на хромированную поверхность, с использованием соответствующих клеящих веществ, поясняет Шлеменков. «Иначе будет накапливаться влага и есть риск, что кровля покоробится. В процессе эксплуатации с ней тоже нужно обращаться деликатно, например, с мягкой черепицы нельзя скалывать лед», — предупреждает эксперт.
Но в целом у мягкой кровли множество преимуществ — это гибкий материал с превосходной гидроизоляцией, у нее большой выбор фактур и расцветок. «Мягкая черепица и по стоимости, и по комфорту в эксплуатации является одним из лучших кровельных материалов для частных домов постоянного проживания», — уверен Шлеменков.
В России есть примерно 20 заводов в разных регионах, производящих мягкую черепицу. Во многом цены на этот материал определяют торговые сети, но в тех районах, где расположены заводы, купить мягкую кровлю можно дешевле. «Более того, многие заводы имеют собственный сбыт, — подсказывает специалист. — Прямо со склада производителя или через его фирменные торговые точки можно приобрести мягкую черепицу существенно дешевле, чем в других торговых сетях или на рынках».
Ранее Евгений Шлеменков специально для aif.ru объяснил, как правильно выбрать тип фундамента для частного дома.