Делу венец. Эксперт объяснил, как выгодно купить покрытие кровли

Строя собственный дом, мы всегда хотим, чтобы он простоял долго, а жить в нем было комфортно и уютно. Достижение этих целей зависит от двух ключевых конструкций — фундамента и крыши. При этом именно «кровля является одним из самых важных элементов любого здания, — указывает вице-президент общественной организации “Опора России”, руководитель направления “Строительство и ЖКХ” Евгений Шлеменков. — От нее во многом зависит срок службы сооружения. При любых материалах вся чердачная конструкция должна быть прочной и проветриваемой. Кроме того, важно правильно выбрать угол уклона кровли, зимой снег с нее должен сходить, не накапливаясь».