С 21 мая поезд Калининград — Адлер будет ходить ежедневно. Уже открыта продажа билетов на июнь. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
«В летний период поезд 360/359 Калининград — Адлер будет курсировать с Южного вокзала с 21 мая по 30 сентября 2024 года ежедневно. В обратном направлении из Адлера — с 24 мая по 3 октября. Время в пути следования составит 2 дня 11 часов 35 минут», — сообщили в КЖД.
Отмечается, что приобретать билеты можно за 90 суток до отправления поезда. Получить больше информации и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».