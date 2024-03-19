С 21 мая поезд Калининград — Адлер будет ходить ежедневно

«В летний период поезд 360/359 Калининград — Адлер будет курсировать с Южного вокзала с 21 мая по 30 сентября 2024 года ежедневно. В обратном направлении из Адлера — с 24 мая по 3 октября. Время в пути следования составит 2 дня 11 часов 35 минут», — сообщили в КЖД.