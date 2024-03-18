Анонс наиболее важных событий в Астане 15 марта

В 16:00 в Научной библиотке Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева состоится круглый стол «Абикен Хасенов и мир казахского кюя», посвященный 130-летию со дня рождения известного кюйшы, выдающегося казахского композитора Абикена Хасенова.