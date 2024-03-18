Анонс наиболее важных событий в Астане 15 марта

АСТАНА.
В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
В 11:00 Состоится Круглый стол РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Воспитательная работа в организациях образования».
В 15:00 Комитетом Мажилиса по аграрным вопросам проводится круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития пчеловодства».
В 15:00 состоится заседание Общественного совета города Астаны.
В 16:00 в Научной библиотке Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева состоится круглый стол «Абикен Хасенов и мир казахского кюя», посвященный 130-летию со дня рождения известного кюйшы, выдающегося казахского композитора Абикена Хасенова.