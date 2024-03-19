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Медведи вышли из зимней спячки в горах Сочи

Медведи начали выходить из зимней спячки в сочинских горах, как сообщает сайт Кавказского природного биосферного заповедника. Этот процесс обычно происходит с 5 по 10 марта, и за все годы исследований существенных сдвигов в этой дате не наблюдалось. В настоящее время просыпающиеся медведи начинают сгонять лишний вес после зимы.
Источник: Кавказский заповедник

Самки с детенышами обычно покидают берлоги позже, в апреле, чтобы дать дополнительное время на выкармливание медвежат. В данный момент матери активно заботятся о своих детенышах. Дополнительное время в берлоге помогает детенышам подрасти и подготовиться к выходу на свет.

В период пробуждения из спячки медведи активно метят свою территорию, что является частью их поведения в период брачных игр. Однако в этот период могут происходить случайные столкновения с людьми, создавая определенные риски.

Правила встречи с медведем важны для безопасности обоих сторон. Важно не бежать, чтобы не вызвать агрессию животного. Подняться над землей, покричать, показать, что ты большой и не представляешь угрозы. Но никогда не проявлять агрессию.

Неправильное обращение с отходами также может спровоцировать агрессивное поведение медведей. Поэтому важно уважительно относиться к природе и ответственно утилизировать мусор. Жители населенных пунктов рядом с охраняемыми территориями должны осознавать свою роль в сохранении дикой природы и предотвращении конфликтов с медведями.

флора и фауна