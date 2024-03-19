В Индии прошли мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

«На мероприятии присутствовали известные историки и эксперты, в том числе заведующий кафедрой политологии Университета Кералы, профессор Джосекутти Абрахам, историк и эксперт по международным делам, доктор Факруддин Али. Со специальным обращением к участникам семинара обратился заместитель председателя Совета Министров Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов», — рассказал Наир.
В своем обращении Мурадов указал, что рад узнать, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают выбор крымчан на присоединение к России. «Мы хотели бы укрепить наши связи с регионами Индии. Подчеркиваем, что Крым всегда был точкой притяжения для многих молодых индийцев, заинтересованных в обучении в российских вузах, и в настоящее время в Крыму учатся более тысячи студентов из Индии. Мы уверены, что совместные проекты и инициативы будут и дальше укреплять взаимный интерес наших народов друг к другу», — подчеркнул Мурадов.
Участники семинара высоко оценили историческое значение референдума и воссоединения Крыма с Россией, состоявшегося 18 марта 2014 года.
«У России больше исторических и национальных прав в отношении Крыма, чем у США в отношении многих штатов, например, таких, как Техас и Флорида», — сказал доктор Абрахам.
«Русский дом в Тривандруме ежегодно организует подобные мероприятия с момента воссоединения полуострова с Россией. Я благодарен правительству Крыма, особенно господину Мурадову, за поддержку. Помимо семинара, мы организовали конкурс для студентов, посвященный истории Крыма и референдума. Открывшаяся фотовыставка посвящается теме Крымской весны, это запечатленные на фотобумаге моменты счастья людей после воссоединения полуострова с Россией, а также рассказ о том, как сейчас выглядит Крым», — сказал Наир.