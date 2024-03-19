В Индии прошли мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией

В своем обращении Мурадов указал, что рад узнать, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают выбор крымчан на присоединение к России. «Мы хотели бы укрепить наши связи с регионами Индии. Подчеркиваем, что Крым всегда был точкой притяжения для многих молодых индийцев, заинтересованных в обучении в российских вузах, и в настоящее время в Крыму учатся более тысячи студентов из Индии. Мы уверены, что совместные проекты и инициативы будут и дальше укреплять взаимный интерес наших народов друг к другу», — подчеркнул Мурадов.