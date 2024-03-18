Каждый пятый молодой специалист в Молдове трудоустраивается в Гагаузии

«Если в Республике Молдова в систему приходит в целом по 200 молодых специалистов, то 40 из них — в Гагаузии. То есть из 200 40 — в автономии. Есть много районов, где вообще ни одного молодого специалиста в течение нескольких лет не получали», — заявила Наталья Кристева.