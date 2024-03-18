Каждый пятый молодой специалист в Молдове трудоустраивается в Гагаузии

КОМРАТ, 18 мар — Sputnik. В Гагаузской автономии трудоустраивается каждый пятый молодой специалист в Молдове, такую статистику представила глава управления образования Гагаузии Наталья Кристева.
По ее словам, «в автономии не такая уж и плачевная ситуация» с молодыми кадрами.
«Если в Республике Молдова в систему приходит в целом по 200 молодых специалистов, то 40 из них — в Гагаузии. То есть из 200 40 — в автономии. Есть много районов, где вообще ни одного молодого специалиста в течение нескольких лет не получали», — заявила Наталья Кристева.
Напомним, в Гагаузии уже несколько лет работают социальные программы по поддержке молодых специалистов. Они предусматривают дополнительные выплаты из регионального бюджета, включая деньги на проезд к месту работы, компенсации на отопление в зимний период, дополнительные выплаты к программе «Первое жилье», а также оплату из бюджета Гагаузии обучения студентов на приоритетных для автономии специальностях.