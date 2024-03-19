Балет, спорт, театр: 15 событий недели в Калининграде, которые будут интересны взрослым и детям

«Самое дружелюбное и обаятельное животное на свете — это капибара. Он отправляется в путешествие по планете в поисках друзей. А может быть, наш друг Капибара найдёт свою вторую половину? В Год семьи такое возможно! Пожелаем ему успеха и поможем ему обрести друзей», — анонсируют организаторы.