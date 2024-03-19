Балет, спорт, театр: 15 событий недели в Калининграде, которые будут интересны взрослым и детям

Концерты, спорт, спектакли, мастер-классы, выставки и квест — в подборке «Клопс Афиши» собрали интересные события недели, которые понравятся детям и родителям.
1. «Локомотив» — «Спарта»
20 марта, 19:00
Женский волейбольный матч между командами из Калининграда и Нижнего Новгорода. Встреча завершит предварительный этап Суперлиги: «Игра станет генеральной репетицией перед стартующим через несколько дней плей-офф». Для болельщиков традиционно приготовили большую развлекательную программу.
2. Плей-офф ЧР 2024. Четвертьфинал. Первый матч
24 марта, 18:00
Первая игра четвертьфинала. «Локомотив» начнёт свой путь в плей-офф домашним матчем. Соперник пока не объявлен. Калининградки приложат все силы, чтобы выиграть в этом сезоне медали высшей пробы.
3. Фестиваль «Баховские дни»
21 марта — 31 марта
ВКафедральном соборе Баха исполняют ежедневно, а весной здесь традиционно проходит фестиваль, посвящённый наследию композитора. Праздник стартует 21 марта и заканчивается 31-го, причём обе эти даты можно считать днём рождения гения: в разных церковных книгах указаны обе — по старому и новому стилю.
«В этом году в программу фестиваля войдут четыре концерта, и услышим мы сочинения для органа, гобоя, виолончели, виолы д`амур и флейты», — рассказывают организаторы.
4. Международный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна»
С 15 марта по 31 марта
Ещё один замечательный музыкальный фестиваль стартовал в Калининградской филармонии имени Е. Ф. Светланова. За две недели в концертном зале пройдут 12 концертов: больше тысячи участников, вокальная, хоровая, оркестровая, инструментальная музыка.
Мероприятие проводится в Калининграде ежегодно с 1992-го. За 30 лет на сцене филармонии состоялось более 500 концертов, выступили около 30 тысяч музыкантов. Многие из них — лауреаты всероссийских и международных конкурсов из разных уголков страны и мира.
5. Подводная феерия «Русалочка»
22 марта, 12:00
В Доме искусств представят «жемчужину калининградской сцены для взрослых и детей». Таинственные глубины моря хранят немало тайн, а обитатели океана могут рассказать множество удивительных историй и самая невероятная из них — романтическая история русалочки.
«Реки света, музыку волн, водоворот танца, карибские ритмы и любовь, которая побеждает всё!», — так анонсируют спектакль создатели. Продолжительность — 50 минут.
6. «Большое приключение капибары»
23 — 31 марта, 12:00
«Самое дружелюбное и обаятельное животное на свете — это капибара. Он отправляется в путешествие по планете в поисках друзей. А может быть, наш друг Капибара найдёт свою вторую половину? В Год семьи такое возможно! Пожелаем ему успеха и поможем ему обрести друзей», — анонсируют организаторы.
Представление пройдёт в калининградском областном Центре культуры молодёжи (Московский проспект, 60−62). Постановки будут проводить ежедневно.
7. Спектакль «Серебряное копытце»
23 марта, 12:00
Постановка Театра Николая Захарова о доброте, милосердии и душевной щедрости по сказу П. Бажова. Это история удивительной дружбы маленькой девочки, её кошки Мурёнки и волшебного козлика.
В сказке разговорные сцены будут чередоваться с танцевальными историями козлёнка и кошки, девочки и кошки под прекрасную музыку Чайковского, Прокофьева и других известных композиторов. Сказочный свет, необычные костюмы, а главное, великолепный текст сказа П. Бажова, как и прекрасные актёры, его разыгрывающие и перевоплощающиеся в персонажей этой истории — всё это создаёт магию театра, которую так любят дети.
8. Семейный урок по пожарной безопасности
23 марта, 15:00
Музей черепов и скелетов (МЧС) и гостинично-развлекательный центр «ПАРАDOX» запускают новый сезон «Уроков жизнеспасения» и приглашают родителей с детьми на интерактивную лекцию: «Спички — это не игрушки! Ни ребёнку, ни старушке».
Член Всероссийского добровольческого пожарного общества, специалист в области техносферной безопасности и пожарной профилактики Дмитрий Васин научит правильно защищаться от огня и предупреждать причины внезапного возгорания.
9. Хореографический спектакль «В стране цветов»
23 марта, 16:00
По сюжету девочка чудесным образом оказывается в волшебной стране цветов. Их здесь так много, они такие разные, яркие и красивые, что героиня решает собрать букет для своей мамы. Девочке пытается помешать завистливая Злючка-Колючка — она обижена, ведь её никто не замечает и не восхищается.
Представит это магическое приключение публике театр танца «Мистерия» в областном Центре культуры молодёжи. «Танец — это целый мир. Волшебство есть внутри каждого из нас!» — говорят создатели об идее спектакля.
10. «Лебединое озеро»
24 марта, 13:00; 25 марта, 14:00
Зрители увидят шедевр золотой коллекции русского классического балета: «Это самый востребованный спектакль театра в России и за рубежом».
В основе сюжета — старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя заклятьем злого колдуна Ротбарта. От колдовских чар девушку сможет избавить только истинная любовь. Благородный принц Зигфрид, полюбив Одетту, вступает в противоборство с Ротбартом. Зло не может противостоять силе любви. Добро торжествует.
Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом.
Где покажут: драмтеатр, музтеатр.
11. Квест по вселенной Гарри Поттера «Загляни в омут памяти»
24 марта, 15:00
Для тех, кто хочет оказаться в мире магии и волшебства, калининградский театр «Невеличка» приготовил развлекательную игру. Рекомендуемый возраст участников: 9−13 лет.
Гостям предстоит:
- пробраться через тайный ход в кабинет Дамблдора;
- обнаружить там много антикварных вещей, хранящих великие тайны;
- познакомиться в жилище Хагрида с жуткими его обитателями и попробовать ими управлять;
- создать в зале прорицаний свой сосуд памяти и взять его с собой;
- распределиться на один из факультетов Хогвартса и получить удостоверение.
Желающие смогут сфотографироваться с обитателями филиала Хогвартса на фоне подлинников картин выдающихся художников.
Цена билета — 1 000 рублей. Продолжительность — 2 часа. Сбор в 15:00 возле виллы SPA (Каштановая Аллея, 43).
12. Кобяков. Шоу «Пушка»
24 марта, 16:00
В Доме искусств выступит Влад Кобяков — певец, ютубер, популярный тиктокер. Его трек «Пушка», набрал сотни миллионов прослушиваний и получил платиновую пластинку. В социальных сетях артиста суммарно более 10 миллионов подписчиков.
На концерте гостей ждёт настоящий праздник для детей и взрослых: челленджи, подарки, интерактивы с залом, танцы, песни и незабываемые детские и взрослые эмоции.
13. «Жизель»
24 марта, 18:00; 25 марта, 19:00
Романтический балет на музыку французского композитора А. Адана о любви, над которой не властна смерть, покорят сердца зрителей почти два столетия: постановка стала украшением афиши всех театров и вошла в репертуар самых замечательных мастеров сцены.
«Деревенская девушка Жизель влюбляется в красивого юношу. Альберт отвечает взаимностью, но не собирается жениться на простой девушке, у него есть богатая невеста. Узнав правду, Жизель теряет рассудок и умирает. Но любовь сильнее смерти. В образе призрака она является раскаявшемуся Альберту и спасает его от мстительных виллис», — такова фабула инсценировки.
Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом.
Где покажут: драмтеатр, музтеатр.
Выставки
14. «Крылья, лапы и хвосты»
До 14 апреля
Калининградский музей изобразительных искусств представляет новую выставку.
Гости увидят натуралистичные скульптурные изображения животных, архаичные образы мира фауны в дереве и шамоте, предметы декоративно-прикладного искусства, демонстрирующие самобытность и очарование русских народных промыслов (дымковская и филимоновская игрушка), сюжетные живописные полотна, графические листы и иллюстрации к любимым книгам о животных.
Стоимость билетов: 80−150 рублей.
15. Выставка «Человек мира». История Алексея Леонова, рассказанная им самим
До 24 июня
Музей Мирового океана 20 марта откроет выставку, посвященную летчику-космонавту, Герою Советского Союза, другу музея, талантливому и удивительно разностороннему человеку Алексею Архиповичу Леонову. 30 марта исполнится 90 лет со дня его рождения.
Посетители увидят подлинные документы, фотографии из архива Алексея Леонова, личные вещи и, конечно же, его художественные работы, а также узнают, какую роль дружба космонавта и музея сыграла в развитии Музея Мирового океана и становлении современного облика Калининграда. Выставка основана на мемуарах Алексея Леонова, и, таким образом, свою историю гостям расскажет он сам.
«Сюрпризом для гостей станут предметы, которые обычно на выставки не попадают, но в этом контексте сыграют свою важную роль и обязательно запомнятся гостям», — говорится в анонсе.