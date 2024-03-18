Минздрав: иностранцам в Беларуси делают около 20 тысяч операций в год

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Иностранным гражданам в республике делают около 20 тысяч операций в год, которые требуют длительного пребывания в Беларуси, сообщила замначальника управления предпринимательской деятельности, ценообразования и госимущества Минздрава Екатерина Шпак.
Она уточнила, что Беларусь продолжит развивать медицинский туризм и «заманивать» иностранцев оснащением, технологиями.
«У нас высокоспециализированные лечебные учреждения, проводится их постоянная модернизация, закупается новейшее оборудование, наши специалисты постоянно совершенствуются. Конечно, все это мы рекламируем в социальных сетях, выходим на международную арену, ездим на выставочные мероприятия. Где есть спрос — там есть мы», — цитирует Шпак БелТА.
Также она назвала наиболее привлекательные направления для зарубежных граждан в сфере медтуризма. Замначальника управления уточнила, что речь идет о трансплантации, нейрохирургии, стоматологии, онкологии, неврологии и кардиологии.
Также иностранцы интересуются оздоровлением и реабилитацией в Беларуси. По словам Шпак, в среднем туристы в рамках санаторно-курортного лечения проводят 12−14 дней. «Грубо, средний чек составляет около 500 долларов США», — рассказала она.