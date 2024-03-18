Минздрав: иностранцам в Беларуси делают около 20 тысяч операций в год

«У нас высокоспециализированные лечебные учреждения, проводится их постоянная модернизация, закупается новейшее оборудование, наши специалисты постоянно совершенствуются. Конечно, все это мы рекламируем в социальных сетях, выходим на международную арену, ездим на выставочные мероприятия. Где есть спрос — там есть мы», — цитирует Шпак БелТА.