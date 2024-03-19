Умер почётный калининградец, летавший к Луне

На 94-м году жизни умер американский астронавт и почётный житель Калининграда Том Стаффорд. Об этом со ссылкой на руководство НАСА сообщает РИА Новости в понедельник, 18 марта.
«Сегодня генерал Том Стаффорд отправился на вечные небеса, которые он так мужественно исследовал в качестве астронавта миссий “Джемини” и “Аполлон” и миротворца во время совместного полёта “Союз-Аполлон”, — написал на своей странице в соцсетях администратор НАСА Билл Нельсон.
Стаффорд один из 24 человек, летавших к Луне. Он командовал кораблём, который подлетал к спутнику Земли, перед высадкой астронавтов на его поверхность. Именно его Алексей Леонов во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» втащил на советскую сторону, где и состоялось историческое рукопожатие.
В 2005 году Том Стаффорд получил звание «Почётный житель Калининграда».
18 марта — памятная дата в истории. В этот день в 1965 году другой почётный калининградец Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос.