Умер почётный калининградец, летавший к Луне

Стаффорд один из 24 человек, летавших к Луне. Он командовал кораблём, который подлетал к спутнику Земли, перед высадкой астронавтов на его поверхность. Именно его Алексей Леонов во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» втащил на советскую сторону, где и состоялось историческое рукопожатие.