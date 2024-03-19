Какой сегодня праздник: 19 марта

Праздник не является официальным и традиционным, но он по своей сути очень забавный. Его отмечают 19 марта, когда появляются первые теплые дни, тает снег и весеннее настроение начинает набирать обороты. Кто предложил отмечать первый день без шапки, доподлинно неизвестно, но в календаре забавных мероприятий он имеется. Только метеорологи и доктора предупреждают, что народная традиция может не совпадать с погодными условиями. Это надо обязательно учитывать, чтобы не стать пациентом лора либо терапевта.