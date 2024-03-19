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Какой сегодня праздник: 19 марта

Этот день является 79-м в григорианском календаре. До конца нового года остается 287 дней. Вы знаете, что произошло 19 марта? Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.
Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 19 марта

Сегодня профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил — День моряка-подводника России.

История праздника уходит корнями в далекий 1906 год. Тогда по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота впервые был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Указ вводил в эксплуатацию 10 первых подводных лодок. Самая первая была названа «Дельфин» и была построена в 1904 году.

А еще сегодня Международный день клиента. Праздник носит неофициальный характер. Организаторами праздника выступили российские и латвийские бизнесмены. Они учредили его в 2010 году. Эту идею подхватили предприниматели Европы и Америки, так постепенно праздник получил всемирный масштаб. На первом месте в мире по потреблению стоит бензин, на втором — кофе. Из этого следует, что люди, как и машины, требуют постоянной заправки.

Также сегодня празднуется Первый день без шапки. Холодная и суровая зима, ветреная осень и весна — хороший повод надеть шапку. В ней очень тепло и уютно, но спустя несколько месяцев ее наличие на голове начинает тяготить.

Праздник не является официальным и традиционным, но он по своей сути очень забавный. Его отмечают 19 марта, когда появляются первые теплые дни, тает снег и весеннее настроение начинает набирать обороты. Кто предложил отмечать первый день без шапки, доподлинно неизвестно, но в календаре забавных мероприятий он имеется. Только метеорологи и доктора предупреждают, что народная традиция может не совпадать с погодными условиями. Это надо обязательно учитывать, чтобы не стать пациентом лора либо терапевта.

Исторические события 19 марта в мире.

1953-й — впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскаров»;

1955-й — в Масаде (Израиль) археологи обнаружили останки дворца Ирода;

1958-й — в Страсбурге открыто первое заседание Европарламента;

1989-й — первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 «Оспрей» — впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному;

1994-й — теракт в Бакинском метро.

Исторические события 19 марта в Казахстане.

1931-й — открыт первый и один из ведущих медицинских вузов Казахстана — Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ);

1993-й — заводом «Целиноградсельмаш» выпущен первый казахстанский самосвал сельскохозяйственного назначения.

Дни рождения знаменитостей 19 марта в мире

В 1924 году родился Лев Кулиджанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1984). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964). Народный артист РСФСР (1969). Народный артист СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1982);

В 1947 году родилась Гленн Клоуз — американская киноактриса. Сыграла роль Круэллы де Виль в фильме «101 далматинец»;

в 1949 году родился Валерий Леонтьев — советский и российский певец, актер. Народный артист РФ (1996);

в 1950 году родилась Надежда Бабкина — советская и российская певица. Народная артистка РСФСР (1992);

в 1955 году родился Брюс Уиллис — американский киноактер, продюсер и музыкант немецкого происхождения. Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Наибольшую известность получил за роль полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек», а также таких картин, как «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство», «РЭД».

Кто родился 19 марта в Казахстане

В 1954 году родился Рашид Нугманов — казахский кинорежиссер, сценарист, продюсер, художник, архитектор, общественный деятель;

в 1968 году родился Биржан Нурымбетов — экс-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан;

в 1976 году родился Мухтархан Дильдабеков — боксер, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Казахстана, неоднократный чемпион чемпионата Республики Казахстан. Серебряный призер 27-х Олимпийских игр.

День смерти знаменитостей 19 марта в мире

В 1982 году умер Виктор Кулаков — киноактер, заслуженный артист РСФСР.

в 1996 году умер Спартак Ахметов — советский ученый-геолог, поэт и писатель-фантаст;

в 2016 году умер Ольгерд Воронцов — советский и российский кинорежиссер и кинооператор;

в 2019 году умер Мерлен Хуциев — режиссер театра и кино, сценарист, актёр, народный артист СССР.

19 марта в православном календаре

Сегодня отмечается народный праздник Константиновы круги. Православная церковь вспоминает 42 мучеников из города Амморея — Константина и прочих. Свое название — Круги — праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Елена, Константин, Максим, Федор.