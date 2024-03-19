Какой сегодня праздник: 19 марта

Что интересного произошло 19 марта
Сегодня профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил — День моряка-подводника России.
История праздника уходит корнями в далекий 1906 год. Тогда по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота впервые был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Указ вводил в эксплуатацию 10 первых подводных лодок. Самая первая была названа «Дельфин» и была построена в 1904 году.
А еще сегодня Международный день клиента. Праздник носит неофициальный характер. Организаторами праздника выступили российские и латвийские бизнесмены. Они учредили его в 2010 году. Эту идею подхватили предприниматели Европы и Америки, так постепенно праздник получил всемирный масштаб. На первом месте в мире по потреблению стоит бензин, на втором — кофе. Из этого следует, что люди, как и машины, требуют постоянной заправки.
Также сегодня празднуется Первый день без шапки. Холодная и суровая зима, ветреная осень и весна — хороший повод надеть шапку. В ней очень тепло и уютно, но спустя несколько месяцев ее наличие на голове начинает тяготить.
Праздник не является официальным и традиционным, но он по своей сути очень забавный. Его отмечают 19 марта, когда появляются первые теплые дни, тает снег и весеннее настроение начинает набирать обороты. Кто предложил отмечать первый день без шапки, доподлинно неизвестно, но в календаре забавных мероприятий он имеется. Только метеорологи и доктора предупреждают, что народная традиция может не совпадать с погодными условиями. Это надо обязательно учитывать, чтобы не стать пациентом лора либо терапевта.
Исторические события 19 марта в мире.
1953-й — впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскаров»;
1955-й — в Масаде (Израиль) археологи обнаружили останки дворца Ирода;
1958-й — в Страсбурге открыто первое заседание Европарламента;
1989-й — первый прототип единственного в мире серийного летательного аппарата с поворотными роторами — многоцелевого V-22 «Оспрей» — впервые поднялся в воздух и впервые перешел от вертикального полета к горизонтальному;
1994-й — теракт в Бакинском метро.
Исторические события 19 марта в Казахстане.
1931-й — открыт первый и один из ведущих медицинских вузов Казахстана — Казахский национальный медицинский университет (КазНМУ);
1993-й — заводом «Целиноградсельмаш» выпущен первый казахстанский самосвал сельскохозяйственного назначения.
Дни рождения знаменитостей 19 марта в мире
В 1924 году родился Лев Кулиджанов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1984). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1964). Народный артист РСФСР (1969). Народный артист СССР (1976). Лауреат Ленинской премии (1982);
В 1947 году родилась Гленн Клоуз — американская киноактриса. Сыграла роль Круэллы де Виль в фильме «101 далматинец»;
в 1949 году родился Валерий Леонтьев — советский и российский певец, актер. Народный артист РФ (1996);
в 1950 году родилась Надежда Бабкина — советская и российская певица. Народная артистка РСФСР (1992);
в 1955 году родился Брюс Уиллис — американский киноактер, продюсер и музыкант немецкого происхождения. Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Наибольшую известность получил за роль полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек», а также таких картин, как «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство», «РЭД».
Кто родился 19 марта в Казахстане
В 1954 году родился Рашид Нугманов — казахский кинорежиссер, сценарист, продюсер, художник, архитектор, общественный деятель;
в 1968 году родился Биржан Нурымбетов — экс-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан;
в 1976 году родился Мухтархан Дильдабеков — боксер, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Казахстана, неоднократный чемпион чемпионата Республики Казахстан. Серебряный призер 27-х Олимпийских игр.
День смерти знаменитостей 19 марта в мире
В 1982 году умер Виктор Кулаков — киноактер, заслуженный артист РСФСР.
в 1996 году умер Спартак Ахметов — советский ученый-геолог, поэт и писатель-фантаст;
в 2016 году умер Ольгерд Воронцов — советский и российский кинорежиссер и кинооператор;
в 2019 году умер Мерлен Хуциев — режиссер театра и кино, сценарист, актёр, народный артист СССР.
19 марта в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Константиновы круги. Православная церковь вспоминает 42 мучеников из города Амморея — Константина и прочих. Свое название — Круги — праздник получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Елена, Константин, Максим, Федор.