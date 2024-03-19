На Кубани начали выращивать полосатые помидоры

В Краснодарском крае фермеры начали выращивать полосатые помидоры. Необычные овощи появились на прилавках в Новороссийске, сообщает «Новороссийский рабочий». Небольшого размера красные помидоры с темными полосками выглядят очень экзотично и необычны на вкус.
«Эти полосатики растут в теплице села Русского Крымского района», — рассказали продавцы арбузо-помидоров.
Уточняется, что это помидоры сорта «Полосатый шоколад». На вкус они очень сладкие, но быстро портятся. Впрочем, любителей овощных салатов не испугала даже цена в 300 рублей за кг. Диковинку быстро раскупают.