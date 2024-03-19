Какой сегодня праздник: 19 марта

Что празднуют в России и мире
Страна отмечает День моряка-подводника. 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки. Событие считается официальной датой рождения подводных сил российского флота.
Планета празднует Международный день клиента. Инициаторами праздника стали предприниматели России и Литвы. Цель этого Дня — привлечение новых и поощрение постоянных клиентов. Бизнесмены благодарят потребителей за сотрудничество сувенирами, скидками, акциями.
В Финляндии День равноправия. Он совпадает с днем рождения писательницы Минны Кант, которая подняла тему нелегкой доли женщин. Во многом благодаря ей в 1906 году в Великом княжестве Финляндском женщины получили избирательное право наравне с мужчинами — впервые во всей Европе.
А еще мир отмечает Первый день без шапки. К середине марта во многих странах солнце начинает сильнее греть и ярче светить. Приходит долгожданная весна. Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.
Знаменательные события
В 1474 году в итальянской Венеции принят закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права.
В 1899 году в Петербурге по инициативе хирурга Николая Вельяминова открылась первая в России станция «скорой помощи».
В 1927 году в американском штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.
В 1990 году в Доме художников Симферополя открылась первая Всесоюзная выставка картин крымско-татарских живописцев.
Кто родился
19 марта 1813 года родился английский миссионер и исследователь Давид Ливингстон, внесший великий вклад в изучение Африки. Более 20 лет он путешествовал по черному континенту. Результаты его наблюдений отражены в трудах: «Путешествия и исследование миссионера в Южной Африке» и «Повесть об экспедиции к Замбези и ее притокам».
100 лет назад, в 1924 году на свет появился талантливый советский кинорежиссер Лев Кулиджанов, зарекомендовавший себя как мастер тонкого психологического рисунка. Его картины отличаются хорошим вкусом и острым чувством меры. Кулиджанов — автор полюбившихся фильмов: «Отчий дом», «Когда деревья были большими», «Преступление и наказание».
Также 19 марта родились российские артисты Надежда Бабкина и Владимир Леонтьев, американский актер Брюс Уиллис, советская балерина Нина Ананиашвили, австралийская певица Ленка Крипач и другие.