Какой сегодня праздник: 19 марта

А еще мир отмечает Первый день без шапки. К середине марта во многих странах солнце начинает сильнее греть и ярче светить. Приходит долгожданная весна. Считается, что именно 19 марта можно попрощаться с зимним головным убором и положить его на полку шкафа до следующих холодов.