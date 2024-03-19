Спрос упадет. Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость летом

В то же время многие эксперты сходятся во мнении, что как минимум в первой половине текущего года ожидать снижения ключевой ставки не стоит. Все дело в том, что ровно в 2024-м подходит «дедлайн», когда, согласно плану ЦБ, должна быть достигнута цель по инфляции в 4−4,5% годовых. Поскольку до этого показателя пока дойти не удалось, смягчение денежно-кредитной политики представляется маловероятным сценарием, ведь ключевая ставка — один из важнейших рычагов влияния на спрос, а следовательно — и рост цен, и ЦБ не хочет ее уменьшать, пока снижение инфляции не станет более устойчивым.