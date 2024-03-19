Спрос упадет. Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость летом

22 марта состоится очередное заседание Центробанка по вопросу изменения ключевой ставки. Эксперты aif.ru отмечают, что ее могут оставить на нынешнем уровне или повысить, что сократит спрос на ипотечные кредиты и снизит цены на жилье.
Кредитный брокер Сергей Островский отметил, что игроки ипотечного рынка не ожидают снижения ставки. Гораздо более вероятным сценарием кажется ее фиксация на прежнем уровне (16%) или увеличение до 17%. «Такой жесткой денежно-кредитной политикой Центральный банк планирует снизить инфляцию с 6,6% до 4%. Если не рассматривать субсидированные ставки, ипотечные кредиты сегодня стоят 17−18% годовых и более, в связи с чем многие граждане отказываются от приобретения недвижимости. Спрос на ипотеку упал, интерес к приобретению жилья на вторичном рынке также снижается, и с возможным повышением ключевой ставки эта тенденция может укрепиться», — пояснил Островский.
Аналогичного мнения придерживается и доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. Он предположил, что на будущем заседании ЦБ снова сохранит ключевую ставку в 16% годовых.
«Однако есть вероятность, что члены Совета директоров Банка России будут обсуждать и вариант повышения ставки до 16,5−17% годовых, а это может привести к увеличению стоимости ипотечных кредитов для населения — так банки могут отреагировать на повышение ставки. В свою очередь ожидается, что замедление темпов спроса на ипотеку продолжится, а это негативно отразится на рынке недвижимости и строительной сфере. Потенциальные заемщики могут отложить покупку жилья из-за роста стоимости ипотечного кредитования», — уточнил собеседник.
Однако, уточнил Осянин, повышение ключевой ставки может уменьшить риск инфляции и стабилизировать экономическую ситуацию в стране, что положительно отразится на ипотечном рынке в долгосрочной перспективе.
«В итоге изменения на ипотечном рынке после повышения ключевой ставки будут зависеть от реакции банков, спроса на ипотечные кредиты и общей экономической ситуации в стране. Поэтому в случае повышения ключевой ставки до 16,5−17% кредиты станут дороже, а спрос на ипотеку может снизиться. А вот в связи с высокими ставками по ипотеке ожидается коррекция цен в пределах 5−10% к летнему периоду 2024 года. Стоит отметить, что повышение ключевой ставки может привести к временным трудностям на ипотечном рынке, однако в долгосрочной перспективе это может быть положительным шагом для экономики страны в целом», — подытожил экономист.
А вот эксперт в сфере недвижимости Ибрагим Бадалов уточнил, что большинство представителей банковского сектора ожидают сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне либо незначительное снижение — на полпроцента. С тем, что ставка снизится на целый процент, связано еще меньше ожиданий. «Если ставка сохранится, то существующие тенденции на ипотечном рынке продолжатся, и, скорее всего, количество ипотечных сделок либо уменьшится, либо зависнет на одном уровне. Если ставку опустят на полпроцента, снижение сделок будет идти более медленными темпами, а если на 1%, возможно даже некоторое увеличение их количества», — подчеркнул Бадалов.
Прошлое заседание по ключевой ставке состоялось 16 февраля 2024 года. Тогда Банк России оставил ее на уровне 16%, и это было первое подобное решение после целой череды повышений: в июле 2023-го — с 7,5% до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%, а в декабре — до 16%. Итого за 2023 год Центробанк пять раз повышал ставку, а вот в 2024 году прошло всего одно заседание, по итогам которого она осталась неизменной.
В то же время многие эксперты сходятся во мнении, что как минимум в первой половине текущего года ожидать снижения ключевой ставки не стоит. Все дело в том, что ровно в 2024-м подходит «дедлайн», когда, согласно плану ЦБ, должна быть достигнута цель по инфляции в 4−4,5% годовых. Поскольку до этого показателя пока дойти не удалось, смягчение денежно-кредитной политики представляется маловероятным сценарием, ведь ключевая ставка — один из важнейших рычагов влияния на спрос, а следовательно — и рост цен, и ЦБ не хочет ее уменьшать, пока снижение инфляции не станет более устойчивым.