Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта, который называют Константиновы круги

Православная церковь 19 марта 2024 года вспоминает святого Константина. В народе отмечают Константинов день. Существует еще одно название — Константиновы круги. Оно появилось по причине того, что в указанный день существовала традиция обходить колодцы по кругу.
Что нельзя делать 19 марта
Запрещено ругаться около колодца. Кроме того, не следует выпивать алкогольные напитки. Это может грозить неприятностями. Не рекомендуется пить или из чужого колодца, или же из чужой чашки, так как могут возникнуть финансовые проблемы. Нельзя без особой надобности лить воду. Считается, что это может привести к неудаче.
Что можно делать 19 марта
По традиции, 19 марта было принято освещать колодцы. Интересно, что в Константинов день вода считалась целебной. Предки верили, что обладает целебной силой. Кроме того, в указанный день всегда ходили в баню.
Согласно приметам, на теплую весну указывают прилетевшие трясогузки. В том случае, если днем установилась морозная погода, то лето окажется жарки. Про неурожайный год говорит расколовшийся лед на реках, который тонет. Если же стучит дятел, что впереди похолодание.