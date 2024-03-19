Что можно и нельзя делать в Константинов день 19 марта, который называют Константиновы круги

Запрещено ругаться около колодца. Кроме того, не следует выпивать алкогольные напитки. Это может грозить неприятностями. Не рекомендуется пить или из чужого колодца, или же из чужой чашки, так как могут возникнуть финансовые проблемы. Нельзя без особой надобности лить воду. Считается, что это может привести к неудаче.