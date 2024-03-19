«Не будет смерти, мы убьем войну». Как в Петропавловской крепости отпраздновали десятилетие присоединения Крыма

«Говоря о том, что Крым дал возможность нам в большей степени заниматься русскими на других территориях, мы проводим специальную военную операцию, где наши сыновья, наши внуки показывают образцы мужества, стойкости, героизма, — добавляет Василий Волобуев. — 272 человека уже стали Героями России. Более 320 тысяч получили государственные награды. В завершение я хотел бы прочесть вам свое стихотворение: Мы защитим свою страну, как наши деды в ту войну. И победим в этой войне. Правда на нашей стороне! Неонацистов разгромим, братьев-славян объединим. Не будет нам права качать американская воинственная рать! И станет мир многополярным и справедливым, и желанным!».