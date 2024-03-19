«Всех выгнали?»: популярная высотка во Владивостоке признана опасным зданием

Прокуратура города Владивостока установила, что административное здание по адресу ул. Лазо, д. 8 было построено в 2008 году без разрешения на строительство. Также объект до сих пор не был введен в эксплуатацию. Однако помещения в здании эксплуатировались различными организациями для ведения коммерческой и иной деятельности.
В результате обследования высотки с привлечением специалистов также были выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, что может угрожать жизни и здоровью людей, сообщает Telegram-канале «prosecutor_pk» (18+).
Прокуратура предъявила собственникам помещений иск о запрете эксплуатации здания до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Жители города прокомментировали ситуацию:
«Всех выгнали?»;
«Долго же они скрывались»;
«Столько лет рисковали».