«Всех выгнали?»: популярная высотка во Владивостоке признана опасным зданием

Прокуратура города Владивостока установила, что административное здание по адресу ул. Лазо, д. 8 было построено в 2008 году без разрешения на строительство. Также объект до сих пор не был введен в эксплуатацию. Однако помещения в здании эксплуатировались различными организациями для ведения коммерческой и иной деятельности.