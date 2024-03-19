Недоношенного 1300-граммового ребенка с редкой патологией спасли в Приморье

В Приморье медики спасли недоношенного младенца с редкой патологией. Хирурги Владивостока провели ребенку сложную операцию, сообщает телеграм-канал «Детское здравоохранение Приморья».
Бригадой детских врачей руководила заведующая хирургическим отделением Краевой детской клинической больницы № 1 Екатерина Шмырева. У малыша была атрезия двенадцатиперстной кишки, при которой не работал кишечник. Это врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода.
«Задача, которая стояла перед хирургами, — сшить между собой два слепозаканчивающихся конца кишки лапаросокопическим методом», — рассказывают специалисты Краевой детской клинической больницы № 1.
Операция длилась 25 минут, и все закончилось удачно. Теперь маленькому пациенту предстоит пройти длительное лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.