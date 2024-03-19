Недоношенного 1300-граммового ребенка с редкой патологией спасли в Приморье

Бригадой детских врачей руководила заведующая хирургическим отделением Краевой детской клинической больницы № 1 Екатерина Шмырева. У малыша была атрезия двенадцатиперстной кишки, при которой не работал кишечник. Это врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода.

Новорожденный попал на операционный стол сразу после рождения. Такие операции приморские детские хирурги выполняют давно. Однако, как правило, вмешательства проводились, если ребенок родился в срок с нормальной массой тела. У этого же малыша вес был всего 1300 граммов.