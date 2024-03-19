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Недоношенного 1300-граммового ребенка с редкой патологией спасли в Приморье

У малыша была атрезия двенадцатиперстной кишки, при которой не работал кишечник.
Источник: Freepik

В Приморье медики спасли недоношенного младенца с редкой патологией. Хирурги Владивостока провели ребенку сложную операцию, сообщает телеграм-канал «Детское здравоохранение Приморья».

Бригадой детских врачей руководила заведующая хирургическим отделением Краевой детской клинической больницы № 1 Екатерина Шмырева. У малыша была атрезия двенадцатиперстной кишки, при которой не работал кишечник. Это врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода.

Новорожденный попал на операционный стол сразу после рождения. Такие операции приморские детские хирурги выполняют давно. Однако, как правило, вмешательства проводились, если ребенок родился в срок с нормальной массой тела. У этого же малыша вес был всего 1300 граммов.

«Задача, которая стояла перед хирургами, — сшить между собой два слепозаканчивающихся конца кишки лапаросокопическим методом», — рассказывают специалисты Краевой детской клинической больницы № 1.

Операция длилась 25 минут, и все закончилось удачно. Теперь маленькому пациенту предстоит пройти длительное лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

здоровье