Во власти высотного вихря: прогноз погоды в Приморье 19 марта

Во вторник, 19 марта, Приморье окажется во власти высотного вихря, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшой снег, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит −1…+4°C.