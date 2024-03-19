Во власти высотного вихря: прогноз погоды в Приморье 19 марта

Во вторник, 19 марта, Приморье окажется во власти высотного вихря, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшой снег, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит −1…+4°C.
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный слабый до умеренного, в конце дня до сильного. Температура воздуха +2…+4°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +3…+5°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +2…+4°С.