Православную святыню башмачок царицы Феодоры привезут в Хабаровск

Праведная царица Феодора была супругой греческого царя Феофила-иконоборца (829−842 годы), но не разделяла ереси мужа и тайно почитала святые иконы. После его смерти, когда святая Феодора управляла государством вместо малолетнего сына Михаила, она восстановила иконопочитание, возвратила низложенного святого патриарха Мефодия и созвала Собор, на котором иконоборцы были преданы проклятию. Ею установлено и празднование этого события — Торжество Православия, которое ежегодно совершается в первое воскресенье Великого поста. Праведная Феодора много сделала для Святой Церкви ещё и тем, что воспитала в сыне Михаиле твердую преданность Православию.