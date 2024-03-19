Православную святыню башмачок царицы Феодоры привезут в Хабаровск

В субботу, 23 марта, в хабаровский Спасо-Преображенский кафедральный собор доставят еще одну святыню — башмачок праведной царицы Феодоры, освященный на ее мощах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Праведная царица Феодора была супругой греческого царя Феофила-иконоборца (829−842 годы), но не разделяла ереси мужа и тайно почитала святые иконы. После его смерти, когда святая Феодора управляла государством вместо малолетнего сына Михаила, она восстановила иконопочитание, возвратила низложенного святого патриарха Мефодия и созвала Собор, на котором иконоборцы были преданы проклятию. Ею установлено и празднование этого события — Торжество Православия, которое ежегодно совершается в первое воскресенье Великого поста. Праведная Феодора много сделала для Святой Церкви ещё и тем, что воспитала в сыне Михаиле твердую преданность Православию.
Честные мощи св. Феодоры Греческой находятся на острове Корфу в соборе Божией Матери «Спилеотисса». Именно оттуда и прибудет башмачок святой Феодоры.
В самых разных уголках Греции святая благоверная царица Феодора Константинопольская пользуется неизменным почитанием. Ее икону можно найти практически в каждом храме — даже в маленьких сельских церквушках, а нетленные мощи святой почивают в городе Керкире, столице одноименного острова, более известного у нас под итальянским названием Корфу.
Башмачок царицы останется в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В мире насчитывается не больше шести таких башмачков, один из них теперь будет в Хабаровске.