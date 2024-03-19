Что произошло в Иркутске в ночь на 19 марта 2024 года: последние новости

Всего за два дня, 16 и 17 марта, жители Иркутской области пострадали от действий телефонных мошенников на сумму свыше 4 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По данным ведомства, 10 человек из различных районов области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.