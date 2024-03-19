Что произошло в Иркутске в ночь на 19 марта 2024 года: последние новости

Всего за два дня, 16 и 17 марта, жители Иркутской области пострадали от действий телефонных мошенников на сумму свыше 4 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. По данным ведомства, 10 человек из различных районов области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.
В течение недели в Иркутской области с симптомами ОРВИ обратились к врачам 14,7 тысяч жителей, включая 9,6 тысячи детей. Грипп был подтвержден у 21 человека, согласно данным Роспотребнадзора региона. Уровень заболеваемости ОРВИ находится на 45,9% ниже эпидемического порога.
В соответствии с отчетом от службы государственной статистики Иркутской области, за январь-февраль 2024 года было введено 379,7 тыс. кв. м жилья в регионе, что превышает объем за тот же период прошлого года на 76%.