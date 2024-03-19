Не все медведи хабаровского зоосада почувствовали приход весны

— Обычно Муха просыпается раньше своих сородичей, немного бодрствует, а потом снова укладывается спать уже примерно до конца марта. Но в этом году погода радует своим теплом уже с начала первого весеннего месяца. Вот и Муха, почувствовав изменения в природе, больше не захотела снова ложиться спать, — рассказала специалист по связям с общественностью зоосада Елена Журавлева. Ее сородичи — Соня и Фрося, напротив, всё еще продолжают находиться в зимней спячке. Специалисты «Приамурского» объясняют это тем, что они уже «пожилые девочки»: обеим более 25 лет. В зоосад они попали из цирка, и раньше тоже просыпались с первыми вестниками тепла. А сейчас наоборот — любят поспать подольше.



Проснувшуюся Муху сейчас держат на особом питании: в блюда добавляют растительное масло, рыбий жир, мед и сухофрукты — такой набор продуктов поможет быстро восстановить энергию после продолжительного сна. Добавляют также овощи и фрукты, чтобы медведица смогла восполнить дефицит витаминов.