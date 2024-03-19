Директор АО «САХ» предстанет перед судом в Хабаровске

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке г. Хабаровск» — мусороперегрузочной станции «Северная». Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый при пособничестве директора ООО «Китон Авто» и ООО «Китон Авто ДВ» и иных лиц обеспечивал беспрепятственный проезд мусоровозов этих организаций через весовую мусороперегрузочную станцию «Северная» и приемку от них твердо-коммунальных отходов в объеме свыше 400 тыс. куб метров без оплаты.