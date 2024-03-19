Директор АО «САХ» предстанет перед судом в Хабаровске

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке г. Хабаровск» — мусороперегрузочной станции «Северная». Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
В результате организованной преступной схемы с бесплатным использованием сил и средств возглавляемой обвиняемым организации причинен ущерб АО «САХ» в сумме свыше 156 млн рублей и обладателю 100% акций общества — администрации г. Хабаровск в виде недополученных дивидендов от деятельности общества в размере 10% от чистой прибыли в сумме свыше 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
В отношении одного из соучастников преступления уголовное дело находится на рассмотрении в суде, еще одного — ведется следствие.