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Директор АО «САХ» предстанет перед судом в Хабаровске

По версии следствия, с 2019 по 2021 год общий ущерб, причиненный администрации города, составил более 15 млн рублей.
Источник: AmurMedia

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора АО «Спецавтохозяйство по санитарной очистке г. Хабаровск» — мусороперегрузочной станции «Северная». Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2021 года обвиняемый при пособничестве директора ООО «Китон Авто» и ООО «Китон Авто ДВ» и иных лиц обеспечивал беспрепятственный проезд мусоровозов этих организаций через весовую мусороперегрузочную станцию «Северная» и приемку от них твердо-коммунальных отходов в объеме свыше 400 тыс. куб метров без оплаты.

В результате организованной преступной схемы с бесплатным использованием сил и средств возглавляемой обвиняемым организации причинен ущерб АО «САХ» в сумме свыше 156 млн рублей и обладателю 100% акций общества — администрации г. Хабаровск в виде недополученных дивидендов от деятельности общества в размере 10% от чистой прибыли в сумме свыше 15 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

В отношении одного из соучастников преступления уголовное дело находится на рассмотрении в суде, еще одного — ведется следствие.