Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 19 марта

В Хабаровске состоялся суд над 46-летней жительницей, которая жестоко расправилась со своим гражданским мужем. Больше 40 раз она ударила возлюбленного топором и вышла в окровавленной одежде на улицу. Мужчина был младше ее на 13 лет, работал сторожем. Пара часто ссорилась, и последняя ссора стала действительно последней.
В Хабаровском крае подвели итоги выборной компании президента. Большинство голосов набрал действующий глава государства Владимир Путин, которого выбрали больше 80% избирателей. На втором месте оказался Владислав Даванков, представитель партии «Новые люди», с 6,63%, затем Николай Харитонов от КПРФ с 5,43% голосов. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий получил чуть больше пяти процентов.
В Магаданской области и ЕАО тоже подвели итоги выборов. Явка в регионах была рекордной — 75,43% на Колыме и почти 92% в автономии. Кампания прошла без нарушений и жалоб. Люди делали свой выбор спокойно.