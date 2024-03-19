Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 19 марта

В Хабаровске состоялся суд над 46-летней жительницей, которая жестоко расправилась со своим гражданским мужем. Больше 40 раз она ударила возлюбленного топором и вышла в окровавленной одежде на улицу. Мужчина был младше ее на 13 лет, работал сторожем. Пара часто ссорилась, и последняя ссора стала действительно последней.