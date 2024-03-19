Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — заболевание, которое возникает из-за генетически обусловленных нарушений обмена веществ в процессе развития соединительной ткани организма. Симптомы данного состояния начинают проявляться в возрасте от 4 лет и прогрессируют максимально в подростковом периоде, а у некоторых пациентов и до 45 лет, рассказали ученые ОмГМУ.
«Молодые люди с ДСТ неспособны переносить обычные для здорового человека физические и эмоциональные нагрузки. Они часто обращаются к врачам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также желудочно-кишечного тракта», — рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Галина Нечаева.
По ее словам, нередко специалисты испытывают затруднения с определением состояния их здоровья, особенно в ситуации призыва в армию, допуска к физическим нагрузкам, при определении возможности вынашивания беременности.
Одиночные признаки ДСТ могут никак не влиять на состояние здоровья. Однако вовлечение в диспластический процесс нескольких органов и систем становится серьезной проблемой. В этом случае диагностируют недифференцированную дисплазию соединительной ткани (НДСТ), рассказала профессор.
Ученые вуза определили частоту НДСТ, которой страдает каждый пятый человек. По их мнению, высокая распространенность заболевания среди населения России приводит к недооцененному снижению потенциала здоровья молодого трудоспособного населения страны. Например, развивающаяся из-за НДСТ патология сердечно-сосудистой системы может привести к внезапной сердечной смерти.
«Речь идет не только о временной или стойкой утрате трудоспособности, преждевременной смертности и росте затрат на медицинское облуживание, но и о проблеме человеческого ресурса как компонента обороноспособности государства», — пояснила Нечаева.
Ученые ОмГМУ проанализировали данные многосуточного мониторирования электрокардиограммы и определили структуру аритмического синдрома у молодых пациентов с НДСТ. При эхокардиографии установлено локальное снижение сократительной способности миокарда у этих пациентов как проявление морфологических изменений, являющихся основой нарушений сердечного ритма.
«Полученные нами данные свидетельствуют о наличии дефектов соединительнотканной структуры миокарда, что приводит к нарушению электропроводимости тканей и развитию аритмий», — отметила Нечаева.
Исследователи предложили варианты лечения и реабилитации пациентов с НДСТ в зависимости от ведущего клинического синдрома, а также методы прогнозирования течения заболевания с учетом возможности летального исхода.
По мнению ученых ОмГМУ, необходимо следить за состоянием миокарда левого желудочка у пациентов с НДСТ с помощью передового неинвазивного диагностического метода — спекл-трекинг эхокардиографии. Это поможет выявить участки электрической гетерогенности миокарда, назначить терапию и предотвратить или смягчить их последствия, сохранить жизнь молодым пациентам.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.