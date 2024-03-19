Ученые выявили причину опасных нарушений ритма сердца у молодежи

«Молодые люди с ДСТ неспособны переносить обычные для здорового человека физические и эмоциональные нагрузки. Они часто обращаются к врачам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также желудочно-кишечного тракта», — рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Галина Нечаева.