Машина мечты: популярный блогер Дава из Новосибирска порадовал себя подарком с размахом

В прошедшие выходные блогер и шоумен Давид Манукян отпраздновал свой 31-й день рождения.



Главным подарком себе он выбрал новенький автомобиль, чем с радостью поделился с подписчиками в социальных сетях. В видео, опубликованном на его странице, Манукян хвастается своим новым железным конем, не скрывая, что решился на смелый шаг и выбрал китайскую марку, в качестве которой уверен «на все 1000 процентов».



Сам праздник Давид отметил в узком семейном кругу: вместе с ним день рождения отпраздновали родители и младший брат. В своих соцсетях он трогательно поблагодарил близких за поддержку и признался, что чувствует себя по-настоящему счастливым человеком.

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