Потепление до +11 градусов ожидается в Иркутской области 19 марта

Снег еще лежит в местах, куда слабо попадают солнечные лучи, однако все чаще на улицах областной столицы можно увидеть сухой асфальт. Синоптики рассказали, чего ждать от весны сегодня. Погода в Иркутске 19 марта 2024 года порадует сибиряков потеплением.