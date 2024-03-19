Потепление до +11 градусов ожидается в Иркутской области 19 марта

Снег еще лежит в местах, куда слабо попадают солнечные лучи, однако все чаще на улицах областной столицы можно увидеть сухой асфальт. Синоптики рассказали, чего ждать от весны сегодня. Погода в Иркутске 19 марта 2024 года порадует сибиряков потеплением.
Погода в Иркутске 19 марта 2024
— По Приангарью ожидается переменная облачность, в северных и верхнеленских районах осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +6…+11 градусов, местами до +1 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 19 марта 2024 года будет облачной, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Столбики термометров покажут +8…+10 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 14,7 тысячи жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю.