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Потепление до +11 градусов ожидается в Иркутской области 19 марта

Погода в Иркутске 19 марта 2024 года будет с потеплением до +10 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 32% 754 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Снег еще лежит в местах, куда слабо попадают солнечные лучи, однако все чаще на улицах областной столицы можно увидеть сухой асфальт. Синоптики рассказали, чего ждать от весны сегодня. Погода в Иркутске 19 марта 2024 года порадует сибиряков потеплением.

Погода в Иркутске 19 марта 2024

— По Приангарью ожидается переменная облачность, в северных и верхнеленских районах осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +6…+11 градусов, местами до +1 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 19 марта 2024 года будет облачной, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Столбики термометров покажут +8…+10 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что 14,7 тысячи жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю.