«Я хочу сообщить о своем несчастном случае»: упавший с «Колеса смерти» акробат обратился к зрителям

Артист цирка-шапито «звездный», сорвавшийся с аттракциона «Колесо смерти» в Находке, вышел на связь после ЧП. Бразильский акробат Луан прямиком с манежа сообщил, что у него все хорошо и показал, что уже во всю готовится к шоу, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«Всем привет! Я хочу сообщить о своем несчастном случае. К сожалению, номер, который я делаю, рискован. Такое может случиться. Главное, что все в порядке и на следующих выступлениях мы будем лучше, чем когда-либо. И я хочу поблагодарить всех, кто обо мне заботился и поддерживал».
Цирковая труппа пробудет в Находке до 14 апреля. Напомним, произошедшим в цирке заинтересовался Следственный комитет Приморья. Следователи проверяют соблюдение правил охраны труда по факту случившегося на манеже. Инцидент никак не повлиял на расписание шоу, отменять выступления не будут.