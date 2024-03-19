«Я хочу сообщить о своем несчастном случае»: упавший с «Колеса смерти» акробат обратился к зрителям

«Всем привет! Я хочу сообщить о своем несчастном случае. К сожалению, номер, который я делаю, рискован. Такое может случиться. Главное, что все в порядке и на следующих выступлениях мы будем лучше, чем когда-либо. И я хочу поблагодарить всех, кто обо мне заботился и поддерживал».