«СКА-Хабаровск» прерывает шестиматчевую серию без побед

«СКА-Хабаровск» одержал вторую подряд победу в Сочи. После кубкового успеха армейцы добыли три очка в матче МЕЛБЕТ-Первой Лиги, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».

С момента напряжённой встречи с «Сочи» прошло всего четыре дня, однако Роман Шаронов предпочёл не ротировать состав, практически не изменив победное сочетание. Исключение — Альбек Гонгапшев и Илья Петров, появившиеся в старте. Именно последний и соорудил фатальную для «Торпедо» передачу с углового, которую по старой памяти замкнул в свои ворота экс-армеец Александр Иваньков. Шла 17-я минута матча.

Получив преимущество в счёте, хабаровчане не варьировали события. К слову, и чёрно-белые гости изредка угрожали владениям Ислама Имамова. На двоих команды придумали лишь пару ударов в створ в первом тайме. А самое неожиданное событие до перерыва — двойная замена Романа Шаронова, который, несмотря на преимущество в счёте, на 38-й минуте снял с игры Подберёзкина и Кирилла Никитина, выпустив на поле Симоняна и Савинова.