«СКА-Хабаровск» прерывает шестиматчевую серию без побед

«СКА-Хабаровск» одержал вторую подряд победу в Сочи. После кубкового успеха армейцы добыли три очка в матче МЕЛБЕТ-Первой Лиги, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФК «СКА-Хабаровск».
С момента напряжённой встречи с «Сочи» прошло всего четыре дня, однако Роман Шаронов предпочёл не ротировать состав, практически не изменив победное сочетание. Исключение — Альбек Гонгапшев и Илья Петров, появившиеся в старте. Именно последний и соорудил фатальную для «Торпедо» передачу с углового, которую по старой памяти замкнул в свои ворота экс-армеец Александр Иваньков. Шла 17-я минута матча.
Олег Кононов ответил тройной перестановкой в дебюте второго тайма. Однако опасные моменты у ворот армейцев по-прежнему возникали нечасто. Зато сработала замена Романа Шаронова. Вышедший во втором тайме Даниил Корнюшин, на 86-й минуте поставил точку в игре и снял все вопросы о победителе.
2:0 — «СКА-Хабаровск» забирает три очка и прерывает шестиматчевую серию без побед в МЕЛБЕТ-Первой Лиге, которая началась ещё в прошлом году. Свою следующую игру армейцы проведут 23 марта в Тюмени, где встретятся с одноимённой командой.