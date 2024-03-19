Митрополит дал красноярцам наставление на Великий пост (видео)

«Пусть ничто мирское не коснется вашей души, остановим злословие, зависть, худые разговоры, сплетни, не будем ни на кого возводить хулу, но хотя бы одно греховное направление мы должны искоренить за этот пост навсегда. Всех призываю молиться за святую Русь, за наш край, за наше воинство и за мир во всем мире. Только верующие остановят все войны, тревоги и катаклизмы на нашей прекрасной многострадальной земле», — заявил Пантелеймон.