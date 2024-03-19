Митрополит дал красноярцам наставление на Великий пост (видео)

Обращаясь к красноярцам, владыка Пантелеймон отметил, что время поста — это не только ограничение себя в пище, но важно по мере возможности посещать службы в храмах, молиться перед Богом о спасании себя и рода человеческого.
«Пусть ничто мирское не коснется вашей души, остановим злословие, зависть, худые разговоры, сплетни, не будем ни на кого возводить хулу, но хотя бы одно греховное направление мы должны искоренить за этот пост навсегда. Всех призываю молиться за святую Русь, за наш край, за наше воинство и за мир во всем мире. Только верующие остановят все войны, тревоги и катаклизмы на нашей прекрасной многострадальной земле», — заявил Пантелеймон.
Напомним, Великий пост считается самым строгим и долгим из четырех многодневных постов. В этом году он начался 18 марта и завершится 4 мая.
У каждой из 7 недель поста есть свое название и назидательный смысл. Считается, что православные держат пост, в первую очередь, для духовного очищения, поддерживая это и ограничениями в еде. Так, не рекомендуется есть мясо, яйца, молочные и кисломолочные продукты, выпечку, чрезмерно употреблять алкоголь.
При этом в церкви напоминают, что каждый может определить свою меру поста, исходя из состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Предварительно рекомендуется проконсультироваться у врача и посоветоваться со священником. Не соблюдать ограничения в еде в пост могут дети, больные, беременные и кормящие женщины.