Тюлененка, попавшего в западню, спасли в Приморье

По словам очевидцев, тюлененок оказался в ловушке: он дрыгал ластами и пытался сдвинуться с места, однако у него не получалось из-за возникшей воронки: лед не поддавался. На суше при этом малыша ждали собаки, которых выгуливали хозяева. Они бы не причинили ему вреда, но могли сильно напугать, вероятно, поэтому он не мог выйти на сушу.