Тюлененка, попавшего в западню, спасли в Приморье

Маленький тюлень застрял в образовавшемся ледяном ковшике на одном из пляжей в Приморье. Выплыть он не смог из-за мелкого рыхлого льда, шуги, который сместил донный грунт и образовал подобие водного углубления, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам очевидцев, тюлененок оказался в ловушке: он дрыгал ластами и пытался сдвинуться с места, однако у него не получалось из-за возникшей воронки: лед не поддавался. На суше при этом малыша ждали собаки, которых выгуливали хозяева. Они бы не причинили ему вреда, но могли сильно напугать, вероятно, поэтому он не мог выйти на сушу.
Ему помогли неравнодушные люди. Мужчина закатал штанины и зашел в холодную воду, чтобы вытащить бедолагу. Животное поместили в ящик, наполненный пледами, укрыли его и отвезли в реабилитационный центр для морских млекопитающих «Тюлень».
Ранее «КП» писала о похожем случае, только вот обнаружить тюленя помогла как раз-таки собака. Во время прогулки она потянула хозяина к морю, на берегу оказался кроха, который нуждался в помощи.