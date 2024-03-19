Движение поездов открыли на перегоне Удоми — Оунэ в Хабаровском крае

Дальневосточная железная дорога сообщает о том, что в Хабаровском крае открыли движение поездов по второму главному пути на перегоне Удоми-Оунэ. На участке закончилась модернизация.
Во время работ специалисты переработали около 340 кубометров грунта, реконструировали 15 водопропускных труб, которые помогут сохранить ручьи, небольшие речки и полотно дороги. Также было уложено больше девяти километров нового пути, 100 километров кабельных коммуникаций и 12 стрелочных переводов.
— Ведем работу по оптимизации работы поездов на данном участке. Станция Удоми будет ликвидирована, а перегон увеличится до 22 километров и получит имя Кенай — Оунэ, — рассказали в ДВЖД.
А на линии Комсомольск-Ванино до конца года реконструируют три десятка перегонов. Тогда провозная способность всего участка вырастет вдвое — с 39,8 до 81,8 миллиона тонн к концу 2024 года.