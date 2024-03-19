«Рекорд побит!»: под Новосибирском рыбак поймал окуня больше килограмма весом

— На выходных мы пытались найти судака в верхах — бесполезно. Но не давал заскучать неплохой лещ, и бонусом влетел окушара на 1 килограмм 300 граммов. Он дал отличный бой: раз пять начинал от лунки в дно забирая при этом 5 метров лески за несколько секунд. Рекорд побит! — поделился Никита на сайте FishingSib.