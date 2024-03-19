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Повар из Иркутской области приняла участие в шоу «Битва Шефов»

Она угостила ведущих винегретом.
Источник: Телеканал "Пятница"

Повар из Иркутской области Светлана Красильникова приняла участие в шоу «Битва Шефов» на федеральном телеканале с ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. 36-летняя женщина приехала на программу из поселка Лесогорск. А на кастинг сибирячка принесла винегрет.

Ренат Агзамов блюдо оценил. По его словам, это один из самых вкусных винегретов в истории проекта.

— Очень вкусно! Вы еще добавили сюда квашенной капусты? Это бомба! Все сделано великолепно! — говорит ведущий.

Светлана прошла во второй тур и дальше ей предстояло приготовить эчпочмаки — татарское национальное блюдо вместе с другими участниками проекта. Сибирячка призналась, что готовила это блюдо впервые. Ведущий старание Светланы не оценил.

— Жаль, что мое изделие не получилось. Я привыкла, что все хвалят мои кулинарные навыки, — говорит Светлана.

После этого испытания повар покинула передачу «Битва Шефов».

— Я немного расстроена, но думаю, что приду сюда еще, — говорит женщина.

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