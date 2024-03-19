Повар из Иркутской области приняла участие в шоу «Битва Шефов»

Повар из Иркутской области Светлана Красильникова приняла участие в шоу «Битва Шефов» на федеральном телеканале с ведущими Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. 36-летняя женщина приехала на программу из поселка Лесогорск. А на кастинг сибирячка принесла винегрет.