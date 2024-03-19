Трамваи № 5 и № 6 временно не будут ходить по ул. Волжская

Для обеспечения безопасности в это время по ул. Волжской будет временно приостановлено движение трамвайных вагонов маршрута № 6, а также изменена схема движения трамваев по маршруту № 5.
Движение трамвайных вагонов по маршруту № 5 будет осуществляться по следующей схеме: Предмостная площадь — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Московская — пр-т имени газеты «Красноярский рабочий» — конечный остановочный пункт «КрасТЭЦ» — пр-т имени газеты «Красноярский рабочий» — пер. Короткий — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — Предмостная площадь.
После окончания ремонтных работ движение трамваев вернется к прежним схемам, отмечает пресс-служба мэрии.