Мокрый снег и порывистый ветер: погодный «сюрприз» движется на Приморье

О погоде в Приморье в выходные дни рассказал главный синоптик края Борис Кубай, сообщает ИА PrimaMedia. По его словам, природа готовит для приморцев сюрприз, к тому же и не очень приятный.
Примечательно, что 23 марта Примгидромет будет отмечать двойной профессиональный праздник: День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный метеорологический день.
«В субботний день приморская погода, пожалуй, предложит нам отметить праздник в домашнем уюте, в кругу семей и самых близких друзей, преподнеся в качестве сюрприза мокрый снег и порывистый ветер. К такому сюрпризу мы относимся позитивно, поскольку осадки придутся на районы с высокой пожарной опасностью и смогут ситуацию сгладить», — рассказал Борис Кубай.
Напомним, что с 4 марта на юге Приморья введен особый противопожарный режим. Он действует на территориях Артема, Владивостока, Большого Камня, Партизанска, Находки, Уссурийска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, части Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов.