Челябинские ученые изобрели новый способ очистки воды от радиации

Об успешных испытаниях установки заявили в Южно-Уральском государственном университете. Как пишет ТАСС, подобных технических решений в России нет.
У этого изобретения есть конкретные имена, новый способ очистки воды разработали кандидат химических наук Марина Белканова и аспирант ЮУрГУ Максим Новоселов. В основе способа сочетание двух методов — Na-катионирование и аэрирование.
Установка челябинцев после испытания доказала, что способна на одновременную очистку подземных вод от радона, альфа-активности, железа, марганца, солей жесткости и углекислоты.
Ученые предполагает, что установка может быть наиболее всего востребована в той сельской местности, где наблюдается дефицит водопроводной воды. Анализы проведенные после работы установки показали, что очищенную воду можно без опаски применять на предприятиях пищевой промышленности, в системе здравоохранения, школах и фермерских хозяйствах.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что челябинские ученые с помощью ультразвука создали лечебный сыр.