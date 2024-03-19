Челябинские ученые изобрели новый способ очистки воды от радиации

Ученые предполагает, что установка может быть наиболее всего востребована в той сельской местности, где наблюдается дефицит водопроводной воды. Анализы проведенные после работы установки показали, что очищенную воду можно без опаски применять на предприятиях пищевой промышленности, в системе здравоохранения, школах и фермерских хозяйствах.