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Красноярские биатлонисты завоевали 20 медалей на «Играх любителей-2024»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Игры спортсменов-любителей» проходят уже в третий раз. В этом году их принимают Коми, Свердловская и Кемеровская области.
Источник: Минспорта Красноярского края

Соревнования по биатлону состоялись в Сыктывкаре на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.

Команду Красноярского края представляли биатлонисты категории «мастерс». Восемь из них в своих возрастных категориях завоевали 20 медалей — 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

Как отмечает пресс-служба крайспорта, все три гонки ­­- индивидуальную, спринт и масс-старт — выиграла Любовь Шадрина. Два золота и серебро на счету Алексея Пономарева. По три медали у Екатерины Заранковой, Виктора Гаюльского и Анатолия Герасимовича.

В командном зачете сборная Красноярского края завоевала первое место. Второй стала команда Санкт-Петербурга, третьей — Москвы.

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