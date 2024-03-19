Красноярские биатлонисты завоевали 20 медалей на «Играх любителей-2024»

Соревнования по биатлону состоялись в Сыктывкаре на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной.
Команду Красноярского края представляли биатлонисты категории «мастерс». Восемь из них в своих возрастных категориях завоевали 20 медалей — 7 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.
Как отмечает пресс-служба крайспорта, все три гонки - индивидуальную, спринт и масс-старт — выиграла Любовь Шадрина. Два золота и серебро на счету Алексея Пономарева. По три медали у Екатерины Заранковой, Виктора Гаюльского и Анатолия Герасимовича.
В командном зачете сборная Красноярского края завоевала первое место. Второй стала команда Санкт-Петербурга, третьей — Москвы.