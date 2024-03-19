Продажу билетов до Амурзета запустили в Хабаровске

Крупная авиакомпания запустила продажу билетов на вертолет из Хабаровска в поселок Амурзет Еврейской автономной области. Это административный центр Октябрьского района, а также самое южное и труднодоступное село. Через реку Амур оно граничит с Китаем. Если ехать из Хабаровска до Амурзета по земле, придется преодолеть больше 400 километров.
Рейсы по этому маршруту — достаточно значимое событие для жителей автономии. Его запустили впервые спустя 30 лет, и вновь два региона соединились воздушным сообщением.
Летать вертолеты будут три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Летом число рейсов вырастет до пяти в неделю. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Выполнять их будет авиакомпания «Тайга» на судне Ми-8.
Количество мест ограничено, уточнили в компании-перевозчике.